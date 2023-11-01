Uzmanlardan kronik hastalara kirlilik uyarısı: Maske takın

Afrika'dan gelen çöl tozlarının yanı sıra Partikül Madde 10 kirliliğinin de ortalama değerlerin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar ise kronik hastalar için "Dışarı çıkan maske taksın" diyor.

Hava sıcaklıklarındaki artış ve kuraklık hava kirliliğine neden oluyor. İstanbul başta olmak üzere sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği birçok kentte son günlerde hava kirliliğinde artış uyarısı geldi.

Afrika'dan gelen çöl tozlarının yanı sıra Partikül Madde 10 (PM10) kirliliğinin de birçok ilçede ortalama değerlerin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar ise özellikle solunum yolu hastaları, gebeler, yaşlılar ve kronik hastaların yağış gelene kadar maske takmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin İncecik, gelecek 5 yıllık dönemde ortalama sıcaklık değerlerinin daha da artacağı uyarısında bulunurken, "Hızlı nüfus artışı, sera gazı salınımı, karbondioksit gazındaki artışı atmosferin ısı dengesini etkiliyor. Enerji tüketimi arttıkça atmosfer sıcaklığı da artıyor ve dünyanın ısı dengesi bozuluyor. Sanayi kentlerinden çıkan kükürtdioksit, karbondioksit gibi kirleticilerin yükselemediği için sığ tabaka denilen katmanda yoğunluk yaratarak kirliliği arttırıyor" dedi.

İstanbul özelinde de konuşan Prof. Dr. Selahattin İncecik, kuzey rüzgarlarının önemine dikkat çekerken, "Şehrin bütün kirli havasını uzaklaştıran kuzey rüzgarının etkisi. Ancak kentin kuzeyine inşa edilen plazalar ve yeni projeler kuzey rüzgarlarının önüne set çekiyor. Bu gidişat devam eder kuzey rüzgarlarının önü kesilirse kirlilik ciddi boyutlara ulaşır. İstanbul’da yılın yüzde 70’lik diliminde hava kirliliği oranları standartların üzerinde" ifadelerini kullandı.

"TEMEL SEBEP, DİZEL ARAÇLAR"

İstanbul ve Ankara’daki hava kirliliğinin temel sebebinin dizel araçlar olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. İncecik, uyarılarını şöyle sürdürdü: "Yüksek basınç ve sıcaklıklar arttığı şu günlerde özellikle solunum yolu hastalarının maskesiz dolaşmamasını öneririm. Türkiye genelinde etkinliğini sürdüren yüksek basınç nedeniyle kirleticiler yayılmadığı gibi, atmosfer hacmi küçülüyor. Hacim küçüldükçe hava kirleticileri yüzeye doğru çökmeye başlıyor. Normal şartlarda, yüksek basıncın olmadığı dönemlerde kirleticiler rüzgârın şiddeti ile dağılarak seyrelir, bu sayede konsantrasyon dediğimiz kirletici değerleri düşer."

Öte yandan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Mustafa Öztürk de İstanbul başta olmak üzere hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ve yüksek basıncın etkisini sürdürdüğü kentlerdeki kişilerin maske takması gerektiğini belirtirken, "PM10 kirliliğinde sınır değer 50 mikrogram/metreküp ancak birçok ilçede bu oran aşılmış durumda. Solunum organlarımız mikro tanecikleri süzemiyor ve böylelikle kirli havayı solumuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir insanın günde 12 bin ila 14 bin litre hava soluduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi: "Afrika'dan gelen çöl tozları, inşaat sektörü, yağışsızlık ve yüksek basınç hava kirliliğini tetikliyor. En kirli bölgelerden biri Elbistan.

İstanbul'da ise Esenyurt, Göztepe, Tuzla, Sultangazi, Ümraniye, Sancaktepe ve Aksaray'da PM10 oranları limitlerin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da son günlerde ortalama rüzgar hız 9 km. Havanın nemli olması da partikül maddelerin yere inmesini engelliyor. Dışarıda dolaşanların maske takmasını öneririm."