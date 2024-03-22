Üzüm suyuna kimyasal karıştı

JES’lerin kuşattığı Manisa Alaşehir’de JES borusu patladı, tarım arazilerini su bastı. Çiftçi Korkutalp, JES’lerden dolayı rekoltenin düştüğünü daha önce su basan yerlerde hiçbir bir bitkinin yetişmediğini belirtti.

Gökay BAŞCAN

Manisa Alaşehir’de jeotermal santralın (JES) su boruları patladı. Çeşitli kimyasallara karışmış su, çevredeki üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerine doldu. Çiftçiler ve çevre dernekleri tarımı tehdit eden JES’e tepki gösterdi.

Soyak Holding’e bağlı Mis Enerji Grubu, Alaşehir’de, iki adet JES işletiyor. 2017’de çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilen santrallardan biri 2018’de diğeri ise 2019’da faaliyete geçti. Bölgede onlarca JES kuyusu açıldı. 19 Mart sabahı, binlerce hektar üzerine kurulu JES’lerin sıcak su borularının patladığı belirtildi. Kirli sular Alkan Mahallesi ve çevresindeki bahçelere dolarken itfaiye yol temizliği yaptı. Bölgede incelemeler yapan çiftçiler ve yaşam savunucuları 250-300 dönüm üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti. Yurttaşlar, kimyasallara bulaşmış suyun bölgede yarattığı tahribatı görüntüledi.

UMUTLAR KURUDU

Bölgede incelemeler yapan heyetin içerisinde olan Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği’nden Hasan Hüseyin Erkol, “Bu borular patlayınca milletin bağlarının içerisinde sıcak sular birikti. Sıcak su yeraltından gelen bu sıcak su beraberinde metalleri getirdi. Çiftçilik yapan yurttaşın da umudunu bitirdi. Burada çok kötü bir koku söz konusu. Bu metaller toprağın içinde kalacak ve yeraltı sularını kirletecek. Siz dünyada bir numaralı olan binlerce kişinin karnın doyurduğu üzümün ovası olan bir bölgede enerji tesislerini tercih edersiniz bu bölgeyi yok edersiniz. Bir gün bu şirketler gidecek, geride kalanlar bu yaşananların sonuçlarını uzun yıllarca çekecek” ifadelerini kullandı. Çiftçi Sen yöneticisi Gürcan Ertürk ise “Su içinde bulunan çeşitli kimyasallar çiftçilerin tarım arazilerini zehirlemiştir. Buradaki JES’ler çiftçilerinin umutlarının yeşermesine engel olduğunu bire bir yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

REKOLTE DÜŞTÜ

Bölgede çiftçilik yapan Hüseyin Korkutalp de aynı felaketin daha önce de yaşandığı ve o bölgede şuan hiçbir bitkinin yetişmediğini belirtti. Korkutalp şöyle konuştu: “Bundan 10 sene önce de benzer bir patlama yaşandı. O patlamanın yaşandığı bölgede şuan bir hiç meyve, sebze yetişmiyor. Çiftçinin mağduriyetini gidermek için araziyi satın almak zorunda kaldı şirket. Biz önceden dönüş başı 4 ton yaş üzüm alırdık şimdi 2 ton yaş üzüm ancak alabiliyoruz. Köylüler JES’in bu kadar zararlı olacağını bilmiyorduk, şimdi olsa kimse arazisin satmaz. Bölgede kanser vakaları arttı, babam da tedavi gördü. Bölgede sürekli lağım bir koku hakim. İş yapamaz noktaya geldik.”