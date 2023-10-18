Uzunçayır'da metrobüs kazası: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Uzunçayır Metrobüs hattında yağmur sonrası oluşan kaygan zemin sebebiyle iki metrobüs çarpıştı. Kazada üç kişinin yaralandığı belirtildi. Metrobüs sefereri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasında metrobüs hattında yoğunluk yaşandığı belirtildi.



Sabah saat 07.50 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

ÜÇ YARALI

Avcılar Söğütlüçeşme seferini yapan iki metrobüs Uzunçayır mevkiinde çarpıştı.

İki metrobüsün karıştığı kaza sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan üç kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrasında, metrobüs seferleri tek şeritten verildi.

Kazanın ardından uzun otobüs kuyrukları oluştu, istasyonlarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.1 saat süren çalışmaların ardından seferler normale döndü.