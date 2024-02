Uzunköprü’nün restorasyonu da uzun

Edirne’nin simgesi tarihi Uzunköprü’nün restorasyonu kördüğüm oldu. Restorasyonuna 2021 yılında başlanan ve Mayıs 2024’te açılacağı belirtilen köprünün restorasyonun bitiş yılı 2027 olarak güncellendi. Maliyeti de yüzde 48 artış ile 255,9 milyon TL oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Edirne’nin önemli simgeleri arasında yer alan tarihi Uzunköprü 2021 yılında trafiğe kapatılarak restorasyona alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyon çalışmalarının Mayıs 2024’te tamamlanacağını söyledi. 1427-1443 yılları arasında inşa edilen 270 metre uzunluğundaki köprünün restorasyon çalışmaları bilmeceye dönüştü.

Edirne’de, adını ilçeye de veren ve “Dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü” olan Uzunköprü’nün restorasyon çalışmalarına 2021’de başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürüten çalışmalar kapsamında köprü, 2021’de trafiğe kapatıldı. Tescilli kültür varlığı olan ve 2015’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen köprüyle ilgili restorasyon çalışmaları hakkında 1 Aralık 2022’de bilgilendirme yapan dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaların Mayıs 2024’te tamamlanacağını kaydetti.

MALİYET KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 2024 Yılı Yatırım Programı ise köprüdeki çalışmaların kördüğüm halini aldığını ortaya koydu. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın açığa çıkardığı kördüğüme göre, Uzunköprü Restorasyon Projesi’nin bitiş yılı olarak 2027’ye işaret edildi. 2023 yılında 172 milyon 920 bin TL olan projenin toplam maliyeti ise yüzde 48’lik artışla 255 milyon 900 bin TL’ye yükseldi.

Uzunköprü’de süren çalışmalardaki gecikmeyi gündeme getiren CHP’li Ahmet Baran Yazgan, şunları söyledi:

“Uzunköprü’de iki yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları sürüyor. Ancak iktidar temsilcileri, her işte olduğu gibi bu konuda da kamuoyuna yeterli bilgi vermiyor. Eski Bakan Adil Karaismailoğlu, çalışmaların 2024’ün mayıs ayında biteceğini açıklamıştı ancak o günden bu yana çalışmalar hakkında doyurucu bilgi paylaşılmadı. Biz de konuyu Meclis’e taşıdık. Tarihi ve kültürel varlıklar hepimizindir. Her fırsatta, ‘Osmanlı torunuyuz’ diyenlerin, Osmanlı’dan günümüze ulaşan tarihi Uzunköprü’ye gereken önemi vermediğini görüyoruz. Çalışmaların maliyetinin her yıl artması da farklı bir konu başlığı olarak önümüzde duruyor. Her yıl öngörülen maliyetin katlanması, iktidarın öngörüsüzlüğünü gösteriyor.”