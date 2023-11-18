V. İstanbul Kent Sempozyumu programı yayınlandı

2-3 Aralık’ta düzenlenecek V. İstanbul Kent Sempozyumu programı yayınlandı. İki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda, afet riskleri tüm yönleriyle irdelenecek.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından "Kent ve Demokrasi" teması ile 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlecek olan V. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu'nun programı yayınlandı.

V. İstanbul Kent Sempozyumu’nun ilk gününde Cumhuriyetin 100.Yılında İstanbul, Kent ve Demokrasi: Toplumcu Yerel Yönetimler, Kent Hakkı: İstanbul'da Mülksüzleştirme ve Dönüşüm başlıkları altında; İstanbul’un Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği değişimler, sosyal ve ekonomik dönüşümler, kentsel dönüşüm, mülksüzleştirme ve barınma krizi gibi konuların yanı sıra yaklaşan yerel seçimler öncesi toplumcu ve halkçı yerel yönetim perspektifi ortaya konacak.

Sempozyumun ikinci günü ise İstanbul'un en önemli gündemi olan afet riskleri tüm yönleriyle irdeleneliyor.

İstanbul Afet Riskleri ve Kent Politikaları başlığı altında gerçekleşecek üç oturumda; afet lojistiği, afet eylem planları, yapı stokunun durumu, afetlerin olası ekonomik ve sosyal etkileri tartışılacak.

İki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumların ardından son gün İstanbul’da kent ve yaşam mücadelesi veren tüm kişi ve kurumların katılımıyla; İstanbul Kent Forumu: İkinci Yüzyılda İstanbul başlığı altında bir forum düzenlenerek sempozyum sonlanacak.