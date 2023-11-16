Vaatler yerine getirilmedi

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Yeneroğlu, “Son genel seçim öncesi yayınlanan seçim beyannamesinde AK Parti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 27 somut vaade yer verdi. Bu vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: Cuma günü Almanya’ya gideceksiniz. Diasporamızın yarısı Almanya’da yaşıyor. Oradaki vatandaşlarımıza verdiğiniz, ikisi bir talimatlık, imzalık, bu sözleri yerine getirin” dedi.