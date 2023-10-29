Vahap Seçer'den Kurultay yorumu: Ajan provokatörlere rağmen bu süreçten güçlü çıkacağız

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin kurultay sürecini “Yaşadığımız sıkıntılı günleri bir bir aşacağız. Bütün ajan provokatörlere rağmen, dışarıdan müdahalelere rağmen, iktidarın partimizin içine girerek karıştırma çabalarına rağmen partimiz daha da güçlü çıkacak bu süreçten” sözleriyle değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla alternatif kutlama etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Alanı'nda yapılan etkinliğe CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan katıldı.

Törende konuşma yapan Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan CHP Kurultay'ına dair mesajlar verdi.

Vahap Seçer, “Ulusal kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlanmış, cumhuriyetle taçlanmıştır. Cumhuriyetin taçlanmasının da demokrasiden geçtiğini her CHP’li arkadaşım bilir. Hala bunun mücadelesini yapıyoruz. Ne zaman Türkiye tam bağımsız, demokratik bir ülke olursa o zaman cumhuriyeti de demokrasiyle, tam demokrasiyle taçlandırmış olacağız. Onun için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

“PARTİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK”

“Bizler CHP’liyiz. Bizler ulusal kurtuluş savaşı vermiş Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin neferleriyiz” diyen Seçer, “Bize yorulmak, moral bozmak, mağlup olduk deyip kenara çekilmek yakışmaz. Bizim genetik kodlarımızda mücadele var. Bizim genetik kodlarımızda daha iyisi için çalışmak var. Dimdik ayaktayız. Partimiz daha da güçlenecek. Yaşadığımız sıkıntılı günleri bir bir aşacağız. Bütün ajan provokatörlere rağmen, dışarıdan müdahalelere rağmen, iktidarın partimizin içine girerek karıştırma çabalarına rağmen partimiz daha da güçlü çıkacak bu süreçten” ifadelerini kullandı.

"KURULTAY SÜRECİNDE KÜSMEYECEĞİZ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde arzu etmedikleri bir seçim sonucuyla karşılaştıklarını söyleyen Seçer şunları söyledi:

“Bu demek değildir ki bırakalım her şeyi, iktidar 5 ay sonraki seçimde meydanı boş bulsun, elimizdeki belediyeleri kaybedelim. O zaman tek partili bir iktidar, tek parti, parti devleti, devlet partisi haline gelen bir Türkiye. Buna müsaade edemeyiz. Hepimiz tüm CHP’liler 5 ay sonra yapılacak seçimler için her şeyden önce partili kimliğimizi hatırlamamız lazım. Mersin’de seçimi kazacağız ama tarihi bir farkla kazanmak zorundayız. 13 ilçemiz var. 3 CHP’li ilçe belediye başkanımız var. Daha fazla ilçede CHP’li belediye başkanları olacak. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya 4.5 yıl önce el değiştirdi. CHP’li belediye başkanlarınca yönetiliyor. Akdeniz kıyıları CHP’li belediye başkanlarınca yönetiliyor. Bu belediyeleri kazandık, kötü mü oldu? Mersin için iyi oldu. Mersinliler kendilerini güvende hissetti. İnsanlar Türkiye’nin neresinden geliyor olursa olsun kendini Mersinli hissetmeye başladı. Çünkü CHP’li belediyeler ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Başkanlarımız kentlerinde adaleti de sağladı. Kötü mü oldu? Bu gördüğünüz CHP’li belediye başkanları kadrosuyla 5 ay sonra seçimlere gideceğiz. Kurultay sürecinde küsmeyeceğiz, düşmanlaşmayacağız. Öyle yaparsak rakiplerimizin değirmenine su taşımış oluruz, ekmeklerine yağ sürmüş oluruz. İstiyor muyuz seçim gecesi partimizin ışıkları erkenden sönsün? Ya da sabaha kadar partimizin ışıkları yansın. El ele tutuşacağız, tam kadro olacağız, yine başaracağız.”