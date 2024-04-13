Vahap Seçer, Mersin'deki 13 ilçenin 11'inde birinci oldu

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 625 bin oy alarak yüzde 59.5 oranıyla yeniden seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 13 ilçeden 11’inde birinci oldu. Seçer, MHP’li rakibine Yenişehir’de yüzde 51, Toroslar’da yüzde 24, Mezitli’de yüzde 41, Akdeniz’de yüzde 47 oranında fark attı.

Abidin YAĞMUR

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 625 bin oy alarak yüzde 59.5 oranıyla yeniden seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oy rekoru kırdı.

Seçer, ayrıca kentin 13 ilçesinden 11’inde birinci aday olarak çıktı.

Seçer, MHP’li rakibine Yenişehir’de yüzde 51, Toroslar’da yüzde 24, Mezitli’de yüzde 41, Akdeniz’de yüzde 47 oranında fark attı. Vahap Seçer, 12 ilçede kendi partisinin ilçe belediye başkan adaylarından daha fazla oy aldı.

1 milyon 392 bin seçmenin olduğu Mersin’de Mersin Büyükşehir Belediyesi seçimleri için sandıklardan 1 milyon 50 bin 318 geçerli oy çıkı.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı Vahap Seçer, bu oylardan 624 bin 997’sini alarak yüzde 59.5 oranına ulaşırken AKP ve MHP’nin ortak adayı Serdar Soydan 325 bin 911 oy aldı ve yüzde 31 oranında kaldı. İyi Parti adayı Bülent Özkan yüzde 3,5 oranında kalırken Yeniden Refah Partisi adayı İzzettin Alkan yüzde 1.17, diğer adaylar yüzde 4.84 oranında kaldı.

Vahap Seçer Türk, Kürt, Arap, Roman, Hıristiyan ve Alevi seçmenin neredeyse eşit ağırlıkta olduğu 5 büyük ilçe olan Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus’ta 466 bin 470 oy aldı. MHP’li Serdar Soydan ise bu 5 ilçede 207 bin 463 oy alabildi.

BATI İLÇELERİNDE DE MHP’Yİ GERİDE BIRAKTI

Vahap Seçer, MHP ve AKP tabanının geniş olduğu batı ilçelerinde de MHP’li rakibini geride bıraktı. 8 ilçede 158 bin 525 oy alan Vahap Seçer, Çamlıyayla ve Gülnar dışındaki tüm ilçelerde birinci oldu. MHP’li Serdar Soydan ise, sağ parti tabanlarının daha geniş olduğu 8 ilçede 118 bin 448 oy aldı ve bu bölgede de Vahap Seçer’in gerisinde kaldı.

Seçim sonuçları ilçeler bazında incelendiğinde Vahap Seçer’in, 13 ilçeden ikisinde CHP’nin ilçe belediye başkanlarından daha fazla oy aldığı da gözleniyor.

Partisinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayından 57 bin 446 adet, Mut Belediye Başkan adayından 13 bin 31 adet, Gülnar Belediye Başkan adayından 2 bin 221 adet fazla oy alan Vahap Seçer, seçimi CHP’ye kazandıran Yenişehir Belediye Başkanından 13 bin 997, Tarsus Belediye Başkanından 17 bin 90, Toroslar Belediye Başkanından 17 bin 233, Mezitli Belediye Başkanından 4 bin 566 adet fazla oy aldı.

KAYA MUTLU’NUN REKORUNU KIRDI

Vahap Seçer, 1980 sonrası süreçte, yüzde 59,5 oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ilk siyasetçi olarak da Mersin tarihine geçmiş oldu. Mersin siyaset tarihinde, 1980 sonrasında, en yüksek oy oranıyla seçilme rekoru 1989 seçimlerinde Kaya Mutlu’nun ulaştığı yüzde 50 oranıydı. Seçer, Kaya Mutlu’nun rekorunu kırdı.

Mersin, 2014 seçimlerinden itibaren “Bütünşehir” kapsamına alındığı için son 3 seçimdir il sınırları içinde yaşayan tüm seçmenler Büyükşehir Belediyesi için oy veriyor. Bu ölçekteki seçimlerde yüzde 59,5 oranına ilk kez ulaşılmış oldu.

“TÜRKİYE’DE CHP RÜZGARI BAŞLADI”

Siyaset bilimci, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Kamalak, Mersin’de alınan sonuçları değerlendirdi.

“Vahap Seçer'in aldığı yüzde 59,5 oyu, ülke genelinde çıkan CHP rüzgarına bağlamak hatalı olur, tersten okumak olur” diyen Kamalak, “Türkiye'de CHP rüzgarını başlatan Mersin'de Vahap Seçer, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'tır. Vahap Seçer başta olmak üzere, çok başarılı belediyecilik yapıldığı için Türkiye'de CHP rüzgârı başladı. 2019'da başlayan Mart'ın sonu bahar yaklaşımı, 2024'te kendini gösterdi. Çalışkan belediyecilik, meyvesini verdi diyebiliriz” dedi.

“MUTFAK TEPKİSİYLE BAŞARILI BELEDİYECİLİK ETKİLİ OLDU”

AKP ve MHP’nin oylarının düşüşünde ekonomik krizin, yoksullaşmanın etkili olduğuna değinen Prof. Dr. Kamalak, “Mayıs 2023'te mutfak tepkisi yetmedi, Mart 2024'te yetti dersek hatalı yorum olur diye düşünüyorum. Benim açıklamam şöyle: Mutfak tepkisi, başarılı belediyecilik karşısında seçmenlerin tercihlerini değiştirmelerine neden oldu. Yani yine başarılı belediyeciliğin meyvesi. Şöyle de söyleyebiliriz: CHP'li belediyeler AKP-MHP iktidarının olumsuz politikalarına karşı, seçmen tarafından alternatif olarak görüldüler. Sosyal destekler, eşit hizmet algısının, bunlara başarılı belediyecilik dedim az önce, oya dönüştü. Otoban kalitesinde yollar, kütüphaneler, gençlere, öğrencilere hizmetler de oya dönüştü. Çiftçilere destekler, kadınların desteklenmesi de oya dönüştü. Şuna dikkat çekeyim, Vahap Seçer başkanlığında Mersin BB bütün seçmen kategorilerine dokunmuş. Sadece sosyal destekleri görmek, eksik olur, yüzde 59,5 oyu açıklamaz” ifadelerini kullandı.

“AKP, MHP VE İYİ PARTİ SEÇMENİ DE VAHAP SEÇER’E OY VERDİ”

Mersin'de Vahap Seçer'in aldığı oyun, Mayıs 2023'te CHP ve DEM'in aldığı oyun 100 bin üzerinde olduğuna işaret eden Kamalak, “Mayıs 2023 oy sayısı üzerinde Vahap Seçer etkisini göz ardı etsek de, bu yüz bini onun hanesine yazabiliriz. Vahap Seçer, bence AKP, MHP ve İyi Partiden de oy aldı ama İyi Parti'den kitlesel oy aldı. Seçime katılım da, olağanüstü düşmediğine, yani AKP-MHP seçmeni büyük sayılarda sandığa gitmemezlik etmediğine göre, Vahap Seçer'in aldığı yüzde 59,5'uğunun başka açıklaması aklıma gelmiyor. Vatandaşlar 31 Mart'ta oy verirken, ağırlıklı olarak son 5 yılın hizmet çeşitlilik ve kalitesine dikkat etmiştir. Önümüzdeki 5 yılın vaat edilen projelerinin göz önüne alındığını çok zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.