Vahap Seçer’den Murat Kurum’a gönderme: Aday kim belli değil!

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partililerle buluşmasında, “İstanbul’a bakın. Aktör Sayın İmamoğlu. Özne o. Ama karşısındaki rakip kim? Belediye başkan adayını bilen yok. Rakip Sayın Cumhurbaşkanı mı? Yoksa Cumhur İttifakının adayı mı bilen yok. Onun için biz birbirimize sımsıkı bağlı olursak bu aktörler, bu özneler sizi başarıdan başarıya götürecektir” dedi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezini, CHP Mezitli Belediye Başkan adayı Ahmet Serkan Tuncer ile birlikte açtı.



“BELEDİYECİLİKTE BAŞARISI VAR MI?”

Büyükşehir Belediye Başkanının başarılarının partilileri mutlu etmesi gerektiğine değinen Vahap Seçer, “Artık eski meselelere bir sünger çekelim. İşimiz kolay ama işimiz kolay değil. Birbirimizi yersek işimiz kolay değil. İşimiz kolay birbirimize sahip olursak. Her biri birinden değerli adaylarla Büyükşehirlerde seçime gidiyoruz. İstanbul’u, Ankara’sı, Adana’sı, Mersin’i, Hatay’ı, Antalya’sı. Kimsenin arkasına sığınarak seçime gitmiyor. Kendileri bir özne. Belediye başkanlıklarında başarısı var. Şimdi Mersin’e bakalım. Rakibimize bakalım. Belediyecilikte bir özne mi? Başarısı var mı? Yok. Geçen dönemde sizin buradan aday olmuş. Daha sonra milletvekili adayı olmuş, iki milletvekili bire düşmüş. Kime sığınıyor? Hükümete. Bizi seçin bütün imkanlar bizde diyor. Bunları engelliyoruz ama tutamıyoruz. Ama bunlarda bir özgüven yok. İstanbul’a bakın. Aktör Sayın İmamoğlu. Özne o. Ama karşısındaki rakip kim? Belediye başkan adayını bilen yok. Rakip Sayın Cumhurbaşkanı mı? Yoksa Cumhur İttifakının adayı mı bilen yok. Onun için biz birbirimize sımsıkı bağlı olursak bu aktörler, bu özneler sizi başarıdan başarıya götürecektir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçek budur” ifadelerini kullandı.



“SENİN PARTİNDEN İNSANLAR CHP’Lİ VAHAP SEÇER’E OY VERECEK”

MHP adayı Serdar Soydan’ın “Metro projesinde hat uzunluğunu kısalttılar” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Başkan Vahap Seçer, “19 kilometreye düşürdü diyor. Oysa Vahap Seçer yönetimindeki projede 47 kilometreye çıktı. Haberi bile yok. Sayın rakibim. İşi daha iyi bilenlerle otur, konuş. Bizi vatandaşın karşısında iş başaramamış belediye başkanı gibi gösterme. Senin partiden insanlar ben çok eminim CHP’li Vahap Seçer’e Büyükşehir’de oy verecek. Mezitli’de Ahmet Serkan Tuncer’e oy verecek. Onların kafasını karıştırma. O insanlar bizden ziyadesiyle memnun. Sen ne yapacağını anlat. Eleştireceksen de doğru bilgilerle eleştir” ifadelerini kullandı.

“SUYUN MERSİN’DEN DAHA PAHALI OLDUĞU MHP’Lİ BELEDİYELER VAR”

Türkiye’de suyun Mersin’den daha pahalı olduğu MHP’li belediyeler olduğunu söyleyen Vahap Seçer, “Sen önce elektriği, yapı malzemelerini, akaryakıt fiyatlarını kontrol altına al. Hükümet değil misin? Pamukluk Barajının hattı 8 yıl önce yapılmış olsaydı bugün her 100 liralık fatura 70 liraya, 65 liraya düşerdi. Önce bir aynaya bakacaksınız, kendinizi sorgulayacaksınız. Bu ayrımcı, engelleyici yaklaşımınız Mersin halkını ne kadar zora sokuyor, onu göreceksiniz. Metro imzası niye 2 yıl bekletildi. Sayın Bakan Nebati Mersin’e geldiğinde sorun. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın. Biz çalışıyoruz, Mersin’de tarihi farkla kazanacağız” dedi.