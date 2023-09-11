'Vakıf'ta hak gaspı sürüyor

Vakıf üniversitelerinde öğretim görevlileri devlet üniversitelerindeki meslektaşlarıyla eşit ücret alamıyor. En az 30 bin TL olması gereken maaş 18-23 bin TL’de kalıyor.

Berkay SAĞOL

Üniversitelerde yeni öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrencilerden alınacak yıllık ücretlere yüzde 100’ü bulan hatta bu oranı geçen zamlar yapan vakıf üniversiteleri, yükseköğretimde ücret eşitliği yasasına rağmen öğretim görevlilerine eşit ücret vermemeye devam ediyor.

Türkiye’de toplam 75 vakıf üniversitesi bulunuyor. Bu üniversitelerin birçoğunda öğretim görevlileri yasal olarak almaları gereken eşit ücreti, yani devlet üniversitesindeki aynı unvandaki akademik personelin aldığı ücreti alamıyor. Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi (VÜDAM), Türkiye’deki 61 vakıf üniversitenin temmuz ayındaki araştırma görevlisi maaşlarını, devlet üniversitesindeki araştırma görevlisi maaşlarıyla karşılaştırarak bir rapor hazırladı.

Rapora göre, elde edilen verilerdeki 61 vakıf üniversitesinden yalnızca 13’ü bünyesinde çalışan akademisyenlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü eşit ücret hükmünü sağlayan zamları zamanında ve eksiksiz biçimde uyguluyor. Düşük ücret veren üniversiteler arasından 19 tanesi ise devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerine göre en az 10 bin TL daha düşük maaş veriyor. Raporda 3 vakıf üniversitesinde ise maaş ödeme probleminin bulunduğu aktarıldı.

SUÇ İŞLEYENLERİN ORANI YÜZDE 79

Hazırlanan raporda, “Kalan 48 üniversite yasayı çiğnemektedir. Yani, ‘Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez’ ifadesini içeren kanun maddesini uygulamayarak suç işleyenlerin oranı en az yüzde 79. Bu 48 üniversitenin bir kısmı kendilerince bir zam oranı belirlediklerini, ‘Böyle uygun gördüklerini’ söyleyerek ödemeleri gereken ücretin çok daha altındaki maaşları akademisyenlere reva görüyor. Akademik zam talebinin tüm akademisyenlerce dile getirildiği ekonomik koşullarda, verilerine erişebildiğimiz bu 48 üniversitenin yarısına yakını, en az 30 bin TL olması gereken araştırma görevlisi maaşını 18-23 bin TL, kalanı ise 24-29 bin TL bandında belirlemiştir” denildi.

Hazırlanan raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Diğer kadroların da maaş düzeylerinin araştırma görevlisi maaşlarıyla paralel dalgalandığı söylenebilir. Öte yandan bu üniversiteler arasında kendilerini yasaların ve bu ülke koşullarının dışında gören, yalnızca birkaç bin lira zam yaparak meslektaşlarımızın hak ettikleri ücretlerin yaklaşık yarısını gasp edenler, temmuz ayında hiç ücret zammı yapmayanlar, yaptıkları zamla bir önceki dönem geçerli maaş seviyesini ancak bulanlar var.”