Vakıfbank kredi faiz oranları: İşte Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Vakıfbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

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