VakıfBank sezonu açtı

Spor Servisi

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonunu açtı. Sezon açılışı dolayısıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti, genel menajer Banu Can Schürmann ve oyuncular katıldı.

Kadrodaki değişikliklerle ilgili konuşan başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu sezonda birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. 6 yeni oyuncumuz var. Teknik ekibe de yeni kişiler katıldı. Bundan dolayı heyecanlıyız. Bu takımda görev almak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız" dedi.