VakıfBank ve Halkbank'ta yeni yönetim kurulları açıklandı: Genel müdürler değişmedi

Halkbank ve VakıfBank, yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin açıklama yaptı. Bankaların genel müdürleri ile yola devam kararı kararı alınırken yönetim kurullarında ise bazı isimler değişti.

Halkbank ve VakıfBank, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili görevini sürdürecek. Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve AKP'nin eski TBMM Grup Başkanvekili Sadık Yakut ise Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi'ne seçildi.

Vakıfbank'ta Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Başkanı, Cemil Ragıp Ertem Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür seçildi.

Halkbank'ta da Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Yönetim Kurulu Başkan vekili Mevlüt Uysal ve Genel Müdür Osman Arslan görevlerini sürdürmeye devam edecek.

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklaması şöyle:

"Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bankamızın 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız ana sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Denetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in doğal üye olarak, Mustafa Saydam ve Şahin Uğur'un asil üye olarak, Adnan Ertem ve Cemil Ragıp Ertem'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un, ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesi'ne Adnan Ertem ve Haydar Kemal Kurt'un üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

HALKBANK'IN GÖREV DAĞILIMI

Halkbank'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Recep Süleyman Özdil'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Mevlüt Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan, Mevlüt Uysal ve Şeref Aksaç'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil'in Denetim Komitesi Başkanı ve Mevlüt Uysal'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şeref Aksaç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Meltem Taylan Aydın'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Ebubekir Şahin'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil ile Mevlüt Uysal'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Mihrimah Belma Satır'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim Komitesi kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir."