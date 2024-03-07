Vakıfbank, yurt dışından yeni kaynak buldu

Vakıfbank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında bir fonlama işlemine imza attı. 3 yıl vadeli planın maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

Vakıfbank, yurt dışından yeni bir kaynak temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza attı. Açıklamada finansmanın maliyetine ilişkin detaylar yer almadı.

2023 yılında uluslararası piyasalardan 6,3 milyar dolar finansman sağladıklarını ifade eden Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, finansmana ilişkin değerlendirmesinde toplam yurt dışı fonlama tutarının 14 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve toplam pasifler içindeki payının yüzde 15 seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Üstünsalih sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl Ağustos ayında yine başka bir uluslararası banka ile gerçekleştirdiğimiz teminatlı fonlama işleminde olduğu gibi, bu işlem özelinde de alışılmış işlemlere kıyasla hem vadeyi 3 yıl gibi oldukça uzun bir seviyeye hem de işlem büyüklüğünü bir eurobond ihracı eşdeğerine çıkarmayı başardık. Söz konusu işlem ayrıca alternatiflerine kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından da dikkat çekmektedir. Bu tarz işlemlerle optimum maliyetli yeni fonlama alternatiflerini değerlendirerek kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz.”