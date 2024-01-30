Vakıflar yetmedi, ülkücüler dadandı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaatlerle “Protokol yapmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından gözler dinci yapılara çevrilirken son dönemde Ülkü Ocakları da eğitim kurumlarına dadandı. Okullarda çorba dağıtan, etkinlikler düzenleyen Ülkü Ocakları’nın bunu neye dayanarak yaptığı ise bilinmiyor.

Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi.

Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas duruş"a geçerek Diler’in geçişini bekledi.

Ülkücülerin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in, daha sonra yurda girdiği ve müdür tarafından makam odasında karşılandığı belirtildi.

Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Cem Keskin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşım ise tepki çekti.

Cem Keskin'in yaptığı paylaşıma göre bir ilkokulda da derse girerek öğrencilere ne hakkında olduğu belli olmayan 'bilgilendirme' yaptı. Keskin paylaşımına şu notu düştü: “Uyuşturucuya alıştırmaya çalıştığınız, terör örgütlerinin kucağına ittiğiniz, LGBT gibi ahlaksızlıklara terk ettiğiniz gençlerimizi sizden koruyacağız!” Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu paylaşıma tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları’nın sitesindeki bilgilere göre durum bundan da ibaret değil. Birçok faaliyeti bulunan kurumun okullarda bu konularda çalışmalar yaptığı aktarılıyor.

Tekirdağ’da ise geçen haftalarda bir hafta arayla iki farklı lisede Ülkü Ocakları’nın okul bahçesinde stant açtığı öğrenilmişti.

İstanbul Üniversitesi'nde ise okul kulüplerinin amfi bulmakta zorlanmasına rağmen Ülkü Ocakları'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği ortaya çıkmıştı.