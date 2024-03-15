Vakıfta eşitlik yok

Vakıf üniversitesi akademisyenlerinin en az kamudaki meslektaşları kadar ücret almasını öngören yasanın dördüncü yılında hak gasbı sürüyor. En az 46 üniversite akademisyenlere düşük ücret veriyor.

Berkay SAĞOL

Türkiye’de sayısı 78’i bulan vakıf üniversitelerinde hak gaspı her geçen yıl daha da artıyor. Bu üniversitelerde çalışan yaklaşık 30 bin akademisyen, yükseköğretimde ücret eşitliği yasasına rağmen eşit ücret alamıyor.

46 ÜNİVERSİTE KANUNA UYMUYOR

Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi (VÜDAM), Türkiye’deki 76 vakıf üniversitenin temmuz ayındaki araştırma görevlisi maaşlarını, devlet üniversitesindeki araştırma görevlisi maaşlarıyla karşılaştırarak bir rapor hazırladı. Rapora göre, elde edilen verilerdeki 76 vakıf üniversitesi arasından 46 üniversite kanuna uymayarak bünyesinde çalışan akademisyenlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü eşit ücret hükmünü sağlayan zamları uygulamıyor. Kadir Has Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi gibi üniversiteler, düşük ücret veren 46 üniversite arasında yer alıyor.

Düşük ücret veren üniversitelerden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nin de içlerinde yer aldığı 7 üniversite ise akademisyenlerin alması gereken ücretten en az 10 bin TL daha düşük maaş veriyor.

VÜDAM tarafından yapılan açıklamada, “Elimizdeki veriler ocak ayı maaşlarını göstermektedir. Nişantaşı, Avrasya gibi birkaç üniversite gecikmeli olarak Şubat ayında zam yapmıştır. Aşağıdaki grafik, bazı kurumlarda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi aleyhine ücret eşitsizlikleri göz önüne alınarak bu verilerden oluşturulmuştur. Net olarak 45 bin TL bandını aşan kurumları ‘eşit’ kabul ettiğimizde, 46 üniversite kanuna uymuyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde oldukça düşük ücret veren birçok kurumun kanuna hala uymasa da önemli iyileştirmeler yaptığını görüyoruz” denildi.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Temmuz 2023’te absürt ücretler veren üniversitelerin bu sefer eşitlemeye yaklaşması göz ardı edemeyeceğimiz bir kazanım. Ancak dört yıldır mahkeme kararlarınca onlarca kez net ücret üzerinden onanan bir kanun maddesinin hala ihlal ediliyor olması bize mücadeleden başka seçenek bırakmıyor. Biz vakıf üniversitesi çalışanlarının mücadelesi sonucunda, eşit ücret veren kurum sayısı geçtiğimiz zam döneminden bu yana 13’ten 30’a çıkmıştır. Fakat bu sayı hala tüm vakıf üniversitelerinin yarısı bile değildir. Kendilerini kanunların üstünde gören bu kurumlar haklarımızı gasp etmeye devam etmektedir.”