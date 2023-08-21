Vakkorama Türkiye Windsurf Şampiyonası’na rekor katılım

16-20 Ağustos tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleşen Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası'na rekor katılım katılım gerçekleşti. Şampiyona gelecek yıl da Alaçatı'da yapılacak.

Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası 16-20 Ağustos tarihleri arasında rekor katılımla Alaçatı’da gerçekleşti.

Myga Surf City'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada; Funboard, IQ Foil ve Wing Foil kategorilerinde toplam 320 sporcu mücadele etti.

Ayrıca şampiyona kapsamında MotoSurf yarışları da yapıldı.

4 günlük mücadelede dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi. Yelken federasyonu yetkilileri ise 20 yıllık süreçte 320 katılımın bir rekor olduğunu açıkladılar.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Windsurf Şampiyonası, gelecek yıl da yine Alaçatı’da yapılacak.