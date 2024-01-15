Valentin Rosier, Nice ile görüşüyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, Fransız ekibi Nice ile görüşüyor.

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Fransız vatandaşı sağ bek Valentin Rosier, Nice ile görüşmelere başladı. TRT Spor’un haberine göre Rosier, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmasının ardından Fransız ekibiyle görüşmeye başladı.

Siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın faturası 5 oyuncuya kesilmişit.

Beşiktaş'a verdikleri katkı tartışma konusu haline gelen Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Ghezzal kadroya dönerken Onana ve Bailly takımdan ayrılmıştı. Aboubakar'ın durumuysa netleşmiş değil. Rosier, takımdan ayrılırsa kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş'la yollarını ayıran üçüncü futbolcu olacak.