Valery Gergiev, İstanbul'da sahne aldı

240 yıllık köklü tarihi ile dünyanın en önde gelen sanat kurumlarından biri olan Mariinsky Orkestrası ilk defa sahneye çıktı.

Konser, orkestra şefi Valery Gergievin özel isteği üzerine son depremde hayatını kaybeden yurttaşların anısına ithaf edildi.

Mariinsky Orkestrası 8 Ekim'de Antalya'da, 10 Ekim'de ise Ankara'da konser gerçekleştirmişti.

Uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük orkestraları ve opera evlerinin müzik direktörlüğünü üstlenmiş olan Valery Gergiev, uluslararası sahnelerin en çok ilgi duyduğu müzisyenlerin başında geliyor. Valery Gergiev her sezon gerçekleştirdiği 200'den fazla konser ile bu rekoru taşıyan tek orkestra şefi.