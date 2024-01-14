Vali kitaptan 'rahatsız' oldu, afiş kaldırıldı

Adana Valisi Selim Köşger'in Adana’da düzenlenen Çukurova 16. Kitap Fuarı’nda Nergiz Yayınları’nın standında bulunan Mahiye Morgül’ün “Milli Eğitim’e Darbe” kitabından rahatsız olduğu ve kaldırılması için talimat verdiği öne sürüldü.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Nergiz Yayınları’nın standında bulunan Mahiye Morgül’ün “Milli Eğitim’e Darbe” kitabının afişinin Adana Valisi Yavz Selim Köşger'in talimatı ile kaldırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre fuar açılışına gelen Köşger, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını ziyaret ederken yan taraftaki Nergiz Yayınları’nın standında bulunan Mahiye Morgül’ün “Milli Eğitim’e Darbe” kitabından rahatsız oldu.

Valinin rahatsız olmasının ardından kitabın standa asılı afişi bir süre sonra yetkililer tarafından kaldırıldı.

"VALİ YARDIMCISI MÜŞTERİ GİBİ KİTABI ALDI"

Olay sonrası yayınevi sahibi Ahmet Acar şunları söyledi:

“Fuarın açılması sonrası Adana Valisi dün fuar alanını gezmiş. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını gezerken bizim standımızdaki afişi görmüş. Bizim haberimiz yok. Sonra yardımcısına talimat vermiş. İsmini bilmediğimiz Vali Yardımcısı da müşteri gibi gelip kitabı aldı. Sonra TÜYAP yetkililerine kitabın kaldırılması telkininde bulunmuş. Kitap yasal olduğundan böyle bir şey olamayacağı yanıtını alınca da en azından afişinin kaldırılmasını, aksi halde öğrencilerin fuara yönlendirilmesine izin vermeyeceğini belirtmiş.

Yetkililer de bizimle konuşmaya geldi ve durumu anlattı. Ekonomik durumlar ortada. Biz de o afişin kaldırılmasına izin verdik. Ancak onun yanında duran 'Yeni Anayasa’ BOP’un anayasasıdır. Hayır diyoruz' yazılı afişimize asla dokundurmayacağımızı belirttik. Bunun üzerine de yetkililer gelip kitabın tanıtım afişini kaldırdı.”

Yaşananların kabul edilemez olduğuna değinen Acar, “Yazarının standa gelip imza atacağı yasal kitaba bunlar yapılıyor. Eğer kitaba, afişe müdahale edilme noktasına kadar gelindiyse, birileri bu ülkeyi bitirmek istiyor demektir” ifadelerini kullandı.