Vali ‘kriz yokmuş’ gibi para saçıyor

Yoksulluğun yüksek olduğu Mamak’a inşa edilecek konak için Ankara Valiliği, 233 milyon TL harcayacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’deki ekonomik krizin durduramadığı yüksek maliyetli hükümet konaklarının yapımına, 17 Temmuz'da yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de engel olamadı. Nüfusu itibarıyla Ankara'nın en büyük ve gelir adaletsizliğinin en görünür olduğu ilçelerinden Mamak’a yüz milyonlarca liralık konak inşa edilmesi için harekete geçildi. Ankara Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın düzenlediği, “Mamak Hükümet Konağı Yapım İşi” ihalesinde sona gelindi.

4 Temmuz’da düzenlenen ihale ile 12 şirket ilgilendi. İhale dokümanlarını inceleyen 12 şirketten yalnızca üçü ihaleye teklif sundu. Teklifler üzerinde incelemelerde bulunan ihale komisyonu, 16 Ağustos’ta imza için onay verdi. Komisyonun kararı doğrultusunda, Bingöl merkezli Öz Fırathan isimli bir inşaat şirketiyle 233 milyon 12 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli, 205 milyon 546 TL olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde belirlendi.

İhale dosyasına göre, Mamak’a 233 milyon TL maliyetle inşa edilecek hükümet konağı üç katlı olacak. Konağın inşaat alanı büyüklüğü ise 13 bin 113 metrekareyi bulacak. Konağın yapı yüksekliği 27 metre, teras büyüklüğü ise 420 metrekare olacak. Konağın birinci katında Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Merkezi, ikinci katında Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Müdürlüğü, üçüncü katında ise Kaymakamlık ve Mal Müdürlüğü yer alacak.

EN MALİYETLİ KONAKLAR

Mamak’ta inşasına başlanacak hükümet konağı ile birlikte Ocak-Ağustos 2023 döneminde yapımına başlanan hükûmet konaklarının 4 milyar TL’ye dayanacak. Toplam 233 milyon TL maliyetli Mamak Hükümet konağı ile birlikte, yüksek maliyetli hükümet konaklarına yönelik listenin son şekli şöyle olacak:

•Antep Şehitkamil Hükûmet Konağı: 480 milyon TL

•Antep Şahinbey Hükûmet Konağı: 250 milyon TL

•Kocaeli Darıca Hükûmet Konağı: 179 milyon 441 bin TL

•Çanakkale Hükûmet Konağı: 184 milyon TL

•Çerkezköy Hükûmet Konağı: 129 milyon 700 bin TL