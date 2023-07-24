Vali ve rektör TÜGVA kongresinde

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın Iğdır kongresine, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma da katıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu ve çok sayıdaki yandaşın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Iğdır kongresine kamu görevlisi olan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma ve AKP İl Başkanı Ali Kemal Ayaz da kongreye katılanlar arasında. Rektör Alma, daha önce de TÜGVA Iğdır İl Temsilciliğine tekrar seçilen Cemalettin Cantepe'yi işyerinde ziyaret etmişti.

4. kez yapılan kongre Kuran okuması ve İstiklal Marşı ile açıldı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci Türkiye’nin 'en güçlü ve en büyük gençlik hareketlerinden biri' olduklarını öne sürdü.