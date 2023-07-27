Vali Yardımcısı, BirGün’ün manşetten duyurduğu haberi erişime engelletti!

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, cinsel taciz soruşturması geçirmesiyle ilgili haberlere erişim engeli getirtmesi ve yayın yasağı talep etmesiyle ilgili haberleri de erişime engelletti. Mahkeme, BirGün’ün manşetten duyurduğu haber için de erişim engeli kararı verdi.

BirGün’ün 22 Haziran 2023 tarihinde “Suçluluk telaşı” başlığıyla manşetten duyurduğu habere erişim engeli getirildi. Haberde, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın, cinsel taciz soruşturması geçirmesiyle ilgili haberleri erişime engelletmesi ve henüz yayımlanmamış haberler için de yayın yasağı istediği belirtiliyordu.

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, Balcı, 26 Temmuz’da Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak erişim engeli haberlerinin de engellenmesini talep etti. Hakimlik, Balcı’nın talebini aynı gün kabul etti ve konuyla ilgili olarak 30’u tweet, 12’si haber olmak üzere 42 içerik erişime engellendi.

Balcı, aldırdığı ilk erişim engeli kararında olay hakkında gelecekte yapılması muhtemel haberler için de yayın yasağı talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti. Balcı’nın talebi üzerine alınan son erişim engeli kararında yayın yasağı talebiyle ilgili haberler de erişime engellendi.