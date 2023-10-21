Validebağ’da bir zafer daha kazanıldı!

Haber Merkezi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ile sevindiren bir karar daha çıktı.

İptal edilen imar planlarına ilişkin karara yönelik yapılan başvuru, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararı avukat Onur Cingil duyurdu. Cingil, mahkeme kararını paylaşarak, şunları kaydetti: "Güne güzel bir haberle başlayalım. Validebağ Korusu'nu talana açacakken iptal ettirdiğimiz imar planlarına ilişkin karara yapılan başvuru İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Validebağ yine koru kaldı. Yaşamı katletme çabalarına artık son ver Üsküdar Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı."

NE OLMUŞTU?

'Millet bahçesi' projesine karşı yurttaşların direnişi 2 yıla yakındır sürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açıldı. Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. Bu kez ise çevre savucuları için mahkemeden sevindiren iki haber geldi. 30 Kasım’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen iki farklı davanın sonucu 3 Ocak'ta tebliğ edildi. Bir sonuçta millet bahçesi projesi, diğerinde ise projenin imar planları iptal edildi.