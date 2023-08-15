Validebağ’daki bir talan planı daha suya düştü

Farklı projeler ile yapılaşmaya açılmak istenen Validebağ'da, bir talan planı daha suya düştü. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Haydarpaşa Lisesi'nin yapılaşmasına karşı açtıkları davada, itirazlarının mahkemece kabul edildiğini ve planın iptal edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

İktidar yıllardır İstanbul Anadolu yakasının en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’nu hedef alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Validebağ korusunun devamı niteliğinde bir alanda yer alan ve mutlaka korunması gereken doğal sit alanı olan Haydarpaşa Lisesi'ni tüm itirazlara rağmen 7 Mart 2022 tarihli kararıyla yapılaşmaya açtı.

Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bakanlığın sit alanı statüsünü değiştirdiği, 125 bitki, 119 kuş türüne ev sahipliği yapan ve 400 yaşında anıt ağaçlara sahip ekolojik bir zenginlik içeren alanın talana açılmasına karşı harekete geçti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, davanın sonuçlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından "İstanbullulara güzel bir haberim var" ifadeleriyle açıklama yapan Gökce, yargı kararını şöyle duyurdu:

"Validebağ Korusu'nu yapılaşmadan korumak, İstanbulumuzun bu doğal güzelliğini gelecek kuşaklara bırakmak için gereken davayı açtık. Sonuçta mahkeme alınan kararın planlama ilke ve tekniklerine uygun olmadığı gerekçesiyle itirazımızı kabul ederek planı iptal etti. Validebağ Korusu ve aynı alandaki Haydarpaşa Lisesi tüm güzellikleriyle İstanbullulara nefes vermeye devam edecek."