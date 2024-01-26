Valilik, çocuklara cami temizletenleri korudu

Laiklik Meclisi Üyesi Avukat Selin Nakıpoğlu, ÇEDES kapsamında çocuklara cami temizleten kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak valilik soruşturma izni vermedi.

İsmail ARI

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında çocuklara cami temizleten kamu görevlileri için soruşturma izni verilmediği anlaşıldı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir okulun öğrencilerine ÇEDES kapsamında cami temizletilmesi gündem olmuştu. Şarköy Müftülüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde temizlik yapıldı” denilmişti.

Laiklik Meclisi Üyesi Avukat Selin Nakıpoğlu, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Diyanet İşleri Başkanlığı Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Suç duyurusunda, “Din görevlilerinin derslere girmesi, okula gitmesi gereken öğrencilerin camiye götürülmesi, orada içeriği belli olmayan sohbetlere katıldıklarına ve hatta çocuklara cami temizletilmesi kabul edilemez. Hijyenik olmayan mekanları çocuklara temizletmek, korumasız bir şekilde çocukları temizlik yapmaya mecbur etmek ile çocukların sağlığı da tehlikeye atılmaktadır. Ayrıca bu eylem angaryadır ve Anayasa’nın 18’inci maddesi gereği hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” ifadelerini kullandı.

Ancak Tekirdağ Valiliği, 8 Ocak tarihinde Nakıpoğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu kamu görevlileri için “Soruşturma izni verilmemesi” karar verdi.

İFADELERİ DAHİ ALINMADI

Nakıpoğlu, Tekirdağ Valiliği’nin bu kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Nakıpoğlu itirazında şunları sıraladı:

"» Basında yer alan haber sonucu memurlar hakkında yapılan şikâyetlerin soruşturulması izne tabii olmamasına ve soruşturma makamının da bunu bilebilecek kapasitede olmasına rağmen soruşturma izni verilmemesi hatalıdır.

» İlkokul öğrencilerine cami temizliği yaptırıldığı basın tarafından belgelendirilmiştir. İlgili valilikçe bu araştırma yapılmadan eksik soruşturma ile bahse konu karar verildiğinden, ön inceleme soruşturmasının genişletilmesi ve eksik bilgi, belge ve delillerin toplanmasını sağlanmasını talep ediyoruz.

» Soruşturma makamı ilgililerin ifadesini almadan rapor hazırlamıştır.

» Soruşturma izni verilmemesi kararı incelendiğinde görüleceği üzere, soruşturma makamı suç duyurusundaki belgelere bakarak değerlendirme yapmış ve dosyayı kapatmıştır.”