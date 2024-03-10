Valilik duyurdu: Düzce’de mesai saatleri değişti

Düzce Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre mesai saatleri, 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlendi.

Güncel 10.03.2024 11:08 Giriş: 10.03.2024 11:08

Güncelleme: 10.03.2024 11:11 Kaynak: İHA

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