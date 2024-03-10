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Valilik duyurdu: Düzce’de mesai saatleri değişti

Düzce Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre mesai saatleri, 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlendi.

Güncel
  • 10.03.2024 11:08
  • Giriş: 10.03.2024 11:08
  • Güncelleme: 10.03.2024 11:11
Kaynak: İHA
Valilik duyurdu: Düzce’de mesai saatleri değişti

Düzce Valiliği, Ramazan ayı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saati değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, “İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, 11 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 9 Nisan 2024 tarihine kadar mesai saatleri sabah saat 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlenmiştir” denildi. 

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