Valilik'ten Hrant Dink anmasına özel metro kararı
Hrant Dink anması öncesi İstanbul Valiliği kararıyla Osmanbey istasyonu yarın 3 saat boyunca kapalı kalacak.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink katledilişinin 17. yılında Sebat Apartmanı önünde anılacak.
Saat 15.00'da yapılacak anma öncesi İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili düzenleme yaptı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, anma yeri olan Sebat Apartmanına yürüyüş mesafesindeki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatleri arası kapalı kalacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 18, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.