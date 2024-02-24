Valilikten Kağıthane'deki bekçilere silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği tarafından Kağıthane'de bekçilere silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Olayda yaralanan bekçinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan saldırganların çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de kimlik kontrolü yapılmak istenen motosikletli iki kişinin bekçilere yönelik silahlı saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde saat 00.10 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırganların çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirtildi. Olayda yaralanan bekçinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Olay saatinden önce 'meskun mahalde havaya ateş açma' ihbarına istinaden bölgeye giden emniyet ekiplerimiz, motosikletli iki şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada şahıslardan S.Ç. Polis ekiplerimize ateş açmıştır. Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştır.

Şahısların sorgulamalarında; 'Kasten Yaralama, Tehdit, Görevli Memura Mukavemet, Hakaret, Resmi belgede Sahtecilik, 6136 SKM' suçları ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakta olup, konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kağıthane'de, devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulunmuştu. İhtara uymayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaralamıştı. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı bekçi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.