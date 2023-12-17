Valinin ‘enerjisi’ tarımı yok edecek

Artvin’de Danıştay kararlarına rağmen sürdürdüğü HES faaliyetiyle dereyi kurutan eski valinin şirketi, Samsun’da tarım arazilerini yok edecek. Bölge halkı tarım arazilerini satmazsa zorla kamulaştırılacak.

Gökay BAŞCAN

Artvin Şavşat’ta mahkeme kararlarına rağmen hidroelektrik santral (HES) faaliyetleri sürdüren ve dereyi kurutan Eski Vali Selahattin Akyurt, gözünü şimdi de Samsun’daki tarım arazilerine dikti. Şirket çevresel etki değerlendirme (ÇED) dosyasında şahıslara ait arazilerin satışında anlaşılamazsa zorla kamulaştırma yapılacağını belirtti.

Danıştay tarafından iki iptal kararı verilmesine rağmen Artvin Şavşat’ta Hanlı Dere üzerinde HES faaliyetini sürdüren bölgede vali ve kaymakamlık yapmış olan Selahattin Akyurt’un şirketi Hanlı Deresi’ni kuruttu. Eski Vali’nin şirketi Hanlı Enerji Üretim A.Ş., Şimdi de gözünü Samsun’un Ladik ilçesi Ahmetsaray Mahallesi ile Kavak ilçesinin Karadağ Mahalleleri’ndeki tarım arazilerine göz dikti. 28 Ekim’de EPDK tarafından üretim ön lisansı alan şirket Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Akyurt Rüzgar Enerji Santralı (RES) ve enerji depolama tesisi (EDT) için başvuru yaptı.

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre proje alanı içerisinde, tarım alanları ve kısmi olarak da orman arazileri yer alıyor. 5 adet türbinin kurulması planlandığı proje alanı ile en yakın konut arasındaki mesafe 180 metre.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre birçoğu şahsa ait tarım arazilerine zor el konulacak. Konuya ilişkin dosyada şu ifadeler yer aldı: Proje yapılarının kaldığı şahıs arazileri için öncelikle rızaen kamulaştırma yapılacaktır. Parsel sahipleri şahıslar ile rızaen kamulaştırma üzerinde anlaşılamaması durumunda kamulaştırma kararı alınacaktır. Proje alanlarının denk geldiği tarımsal niteliği olan alanlar için kullanım izni için Orman Kanunu kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınacaktır.”

Öte yandan Akyurt Enerji’nin projeyi hayata geçirmek istediği bölgenin hemen kuzeyinde farklı bir RES ve EDT projesi de bulunuyor. 1500 metre mesafede bulunan Kavak RES projesi kapsamında farklı bir şirket tarafından 5 adet tribün daha inşa edilecek. Projeyi ise 27. Dönem İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın çocuklarının olduğu iddia edilen Oğuzata Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket yapacak.

Samsun’da yok etmek istediği tarım arazileri.

2 ŞİRKET AYNI AİLE

Artvin’deki HES projesinde Akyurt Enerji’nin, Samsun’daki RES projesinde Hanlı Enerji Üretim A.Ş.’nin adı geçse de şirketler aynı ailenin. Hanlı Enerji’nin yönetim kurulu başkanı ise eski Vali ile aynı soyadını taşıyan Aydın Efdal Akyurt yapıyor. Şavşat’ta dereyi kurutan HES projesi için ilk başta Akyurt Enerji adlı şirketle başvuru yapıldı. Daha sonra Danıştay kararlarıyla iptal edilen proje, Hanlı HES adlı şirket devredildi. İki şirket de Akyurt ailesi yöneticiler yapıyor.