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Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'ın Erciş ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.03.2024 16:12
  • Giriş: 07.03.2024 16:12
  • Güncelleme: 07.03.2024 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Van Erciş'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin 15.49'da gerçekleştiği belirtildi.

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