Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'ın Erciş ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Van Erciş'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin 15.49'da gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Erciş (Van)
Tarih:2024-03-07
Saat:15:49:11 TSİ
Enlem:39.02111 N
Boylam:43.60389 E
Derinlik:10.3 km
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