Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
TSİ 8.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün ise Van Gölü civarı olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-02-25
Saat:08:58:04 TSİ
Enlem:38.91556 N
Boylam:43.47278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4HfCd4CJxi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi