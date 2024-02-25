Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 25.02.2024 09:23
  • Giriş: 25.02.2024 09:23
  • Güncelleme: 25.02.2024 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

TSİ 8.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün ise Van Gölü civarı olduğu belirtildi.  

BirGün'e Abone Ol