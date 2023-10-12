Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van Tuşba'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Van'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına bilgiye göre deprem Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta gerçekleşti.

Deprem, saat 14:04'te gerçekleşti.

AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."