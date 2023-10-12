Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van Tuşba'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.
Van'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına bilgiye göre deprem Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta gerçekleşti.
Deprem, saat 14:04'te gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-12
Saat:14:04:04 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:43.501 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fcMtDBjlkH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.
Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.
Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
#van 4️⃣,7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 12, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/UkmW59LGEg