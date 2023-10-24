Van'da bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi tahliye edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 30 Ocak'ta arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın ölümüne ilişkin tutuklanan köpeğin sahibi H.K. hakkında karar açıklandı. "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklu yargılanan H.K'nin, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Van'da ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi H.K'ye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısına ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık H.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu.

H.K, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek "Bu konuda tüm suç Van Büyükşehir Belediyesinde. Dört gün sonra sahiplendiğim köpeğin saldırgan olduğunu belediye yetkililerine bildirmeme rağmen geri almadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkeme heyetinden serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

H.K'nin avukatı İsmail Güler ise müvekkilinin köpeği sahiplendikten 4 gün sonra belediyeyi arayıp geri alınmasını istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini ileri sürerek "Köpeğin aşısının yapıldığı ve küpeli olduğu kendisine söylenmiş. Saldırgan köpek, tasmasını kopararak istenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Müvekkilim köpeğin saldırgan olduğunu bilseydi sahiplenmezdi. Tahliyesini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

Durna'nın ailesinin avukatı Özkan Evren de H.K'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.K'nin "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 30 Ocak'ta arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, çocuğa saldıran köpeğin sahibi H.K. tutuklanmıştı.