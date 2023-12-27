Van'da bir erkek evli olduğu kadını silahla vurarak katletti

Van'da Fatih G. isimli erkek, evli olduğu Çiğdem G'yi silahla vurarak öldürdü. Fatih G. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kadın 27.12.2023 11:52 Giriş: 27.12.2023 11:52

Güncelleme: 27.12.2023 11:56 Kaynak: AA

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Van'ın Başkale ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti. Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, evli olduğu Çiğdem G. ile tartıştı. Tartışmada Fatih G, kadını öldürüp aynı silahla kendini vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G'nin intihar ettiği belirlendi.