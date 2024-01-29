Van'da bir ev yandı: 6 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti

Van'da tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 çocuk ile anne Güler Güler ise hastanede tedavi altına alındı. Baba Nurettin Güler'in çalışmak için İzmir'e gittiği öğrenildi. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

A- A A+

Fotoğraf: AA

Van'ın Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde çıkan yangın, 6 aylık bebeği yaşamdan kopardı. Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri anne Güler Güler ve 2 çocuğu alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen aileye olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen 2 çocuk ile anne Güler Güler ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Baba Nurettin Güler'in çalışmak için İzmir'e gittiği öğrenildi. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.