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Van'da çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir” açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 26.02.2024 22:22
  • Giriş: 26.02.2024 22:22
  • Güncelleme: 26.02.2024 22:27
Van'da çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı
AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düşmesi sonucu 12 vatandaşın yaralı kurtarıldığını, 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Yerlikaya’nın bu akşam X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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