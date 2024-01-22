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Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:53'te Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Güncel
  • 22.01.2024 08:58
  • Giriş: 22.01.2024 08:58
  • Güncelleme: 22.01.2024 09:06
Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama

Van'da Saray merkezli deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Saray merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Saat 07:53'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

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