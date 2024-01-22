Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:53'te Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Van'da Saray merkezli deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Saray merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Saat 07:53'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saray (Van)
Tarih:2024-01-22
Saat:07:53:27 TSİ
Enlem:38.48611 N
Boylam:44.23083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6Uvo9yQksd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2024
KECIKAYASI-SARAY (VAN) https://t.co/nj85wlmecr
22.01.2024, 07:53:26 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli