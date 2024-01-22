Van'da deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden farklı açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:53'te Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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Van'da Saray merkezli deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Saray merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Saat 07:53'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. #DEPREM

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Saray (Van)

Tarih:2024-01-22

Saat:07:53:27 TSİ

Enlem:38.48611 N

Boylam:44.23083 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/6Uvo9yQksd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2024 KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü. #DEPREM

KECIKAYASI-SARAY (VAN) https://t.co/nj85wlmecr

22.01.2024, 07:53:26 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2024