Van'da insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

Van'da insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Van'da geçen hafta insan kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 22-28 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.