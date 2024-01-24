Van'da kar yağışı etkisi: 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 257'si mahalle 172'si mezra olmak üzere 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Güncel 24.01.2024 09:56 Giriş: 24.01.2024 09:56

Güncelleme: 24.01.2024 09:58 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.



Kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 257'si mahalle 172'si mezra olmak üzere 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi.



Öte yandan, 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yürütülemiyor. Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı