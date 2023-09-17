Van'da otobüs devrildi: 5 göçmen hayatını kaybetti, 30 yaralı
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit'te Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e göçmen taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı. Kazaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 göçmen yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep'e göçmen taşıyan otobüsün virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği belirtildi.
Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personelimiz, 2 şoför, 26 göçmen yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerimize sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 göçmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."