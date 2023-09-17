Van'da otobüs devrildi: 5 göçmen hayatını kaybetti, 30 yaralı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit'te Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e göçmen taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı. Kazaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Güncel 17.09.2023 13:18 Giriş: 17.09.2023 13:18

Güncelleme: 17.09.2023 13:23 Kaynak: AA

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