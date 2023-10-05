Van'da piyasa değeri 1,3 milyon TL olan kaçak saç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Van'a giriş yapan bir kişinin beraberindeki eşyalarda yapılan aramada, piyasa değeri 1,3 milyon TL olan kaçak insan saçı ele geçirildiği belirtildi.

Güncel 05.10.2023 14:41 Giriş: 05.10.2023 14:41

Güncelleme: 05.10.2023 14:50 Kaynak: DHA

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