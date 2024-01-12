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Van'da Tendürek Geçidi kardan kapandı, onlarca araç mahsur kaldı

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çoğu TIR, onlarca araç bölgede mahsur kaldı.

Güncel
  • 12.01.2024 17:54
  • Giriş: 12.01.2024 17:54
  • Güncelleme: 12.01.2024 17:57
Kaynak: DHA
Van'da Tendürek Geçidi kardan kapandı, onlarca araç mahsur kaldı
Fotoğraf: DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. 

Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ekipler bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü.

Yolun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. 

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