Van'da üç gazeteci gözaltına alındı
Van'da sabah saatlerinde gazeteciler Lokman Gezgin, Arif Aslan ve Oktay Candemir gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Van'da yapılan ev baskınlarında gazeteciler Lokman Gezgin, Arif Aslan ve Oktay Candemir gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Van'da gazetecilerin evlerine baskın düzenlendi.
Gazeteci Lokman Gezgin, Arif Aslan ve Oktay Candemir, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Gezgin, Arslan ve Candemir'in gözaltı gerekçeleri açıklanmadı.
Gazetecilerin Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.