Van'da yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2'si ağır 14 yolcu yaralandı.

Van'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüsteki 14 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 85'inci kilometresindeki Hoşap mevkisinde meydana geldi.

Hakkari yönünden Van'a gelen Sıddık Çoban yönetimindeki yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp takla attı.

Kazada 2'si ağır,14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.