Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. İlçenin Şemsettin ve Aşağı Turgalı mahallerindeki bazı evleri su basarken, ekili buğday tarlaları da büyük zarar gördü.

Güncel 04.08.2023 17:37 Giriş: 04.08.2023 17:37

Güncelleme: 04.08.2023 17:42 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA