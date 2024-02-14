Van Valiliği duyurdu: Eylem ve gösteriler 3 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği, kentte gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Karar, "Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesi" gerekçesiyle alındı.

Van'da yapılacak bazı eylem ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandığı.

Van Valiliği, kent geneli için alınna yasaklama kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı" belirtildi.

Açıklamada, "halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı" bildirilerek şunlara yer verildi:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14.02.2024 tarihinden geçerli 16.02.2024 tarihi de dahil 3 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, ayrıca, belirtilen tarihler arasında, ilçelerden, çevre illerden bireysel veya toplu olarak il güzergâhını kullanarak eylemlere katılımın engelleneceği belirtildi.