Van Valiliği'nden gösteri ve yürüyüşlere 2 gün yasak

Van Valiliği'nin internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması veya açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü eylem 5-6 Ağustos tarihlerinde yasaklandı.

Van Valiliği, kentteki toplantı, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yönelik 2 günlük yasak kararı aldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" gerekçeleri ile eylem ve yürüyüşler yasaklandı.

Söz konusu açıklamada, yasak kararının 5-6 Ağustos tarihlerini kapsayacağı ifade edildi.

Van Valiliği'nin duyurusunun tamamı şöyle:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 05/08/2023 tarihinden geçerli 06/08/2023 tarihi de dahil olmak üzere (2) gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden;

Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."