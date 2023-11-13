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Vana tekrar açılacak

Dünya
  • 13.11.2023 06:00
  • Giriş: 13.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 13.11.2023 08:47
Vana tekrar açılacak
Türkiye, Irak’a tazminat kararı sonrası petrol akışını durdurmuştu.

Dış Haberler Servisi

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Türkiye-Irak Boru Hattı üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün ihracatı için Türkiye ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Şarkul Avsat’ın haberine göre Erbil’i ziyaret eden Abdulgani, yabancı petrol şirketleriyle üç gün içinde kuzeydeki petrol sahalarında üretime yeniden başlamak için bir anlaşmaya varmayı beklediğini söyledi.

Uluslararası Ticaret Odası bünyesindeki Tahkim Mahkemesi Ankara’nın, IKBY’nin 2014-2018 yılları arasında yaptığı izinsiz ihracat nedeniyle Bağdat’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Kararı sonrası Türkiye, martta IKYB’den petrol akışını durdurmuştu.

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