Van’da bir evin üzerine çığ düştü

Van'ın Özalp ilçesinde bir süredir etkili olan kar nedeniyle gece saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü. Çığın etkisi ile evin 2 odasında hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı.

Güncel 06.02.2024 11:04 Giriş: 06.02.2024 11:04

Güncelleme: 06.02.2024 11:07 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin üzerine çığ düştü. Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle inen çığ, mahalledeki Ali İzgi’ye ait evin üzerine düştü. Evin iki odasında hasara neden olan çığdan dolayı ölen ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.